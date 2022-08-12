Hafriyat kamyonunun altında kalan küçük Alparslan, toprağa verildi

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun altında kalıp, hayatını kaybeden Alparslan Dince'nin (6) cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan Ali A.'nın kullandığı 33 AFZ 757 plakalı hafriyat kamyonu, arkadaşları ile bisiklet süren Alparslan Dince'ye çarptı. Küçük çocuk, kamyonun altında kaldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Alparslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Ali A. gözaltına alındı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Alparslan Dince'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Dince´nin cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Bu arada Ali A.´nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-08-12 14:47:11



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