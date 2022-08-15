Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı

Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, merdivenden düşen özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Aktaş'ın, evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.
Olay, dün Tarsus ilçesi Sağlıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş, izin gününde ilçedeki babasının evine gitti. Anlık dalgınlıkla merdivenden düşen Aktaş, başını beton zemine çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Evlilik hazırlığı yapan Aktaş'ın düğününün de yakın tarihte olduğu öğrenildi. Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-08-15 13:48:55
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