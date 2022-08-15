Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2)

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NİŞANLISINI, ÜNİFORMASIYLA UĞURLADI

Mersin'de, merdivenden düşüp, başından yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Evlilik hazırlığı yaptığı, 3 yıllık nişanlısı Feride Keçeli (25) de cenazeye Aktaş'ın üniformasıyla katıldı. Aktaş ailesi ve nişanlısı, uzun süre gözyaşı döktü. Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, namazın ardından Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-08-15 15:35:06



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