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Akkuyu NGS sahasında Türk inşaatçılara özel tören 

DHA

Akkuyu NGS sahasında Türk inşaatçılara özel tören 


MERSİN, (DHA) Rusya´da her ağustos ayının ikinci pazar günü kutlanan `İnşaatçılar Günü´ kapsamında Akkuyu NGS sahasında inşaatçılar için tören düzenlendi. Törene, projede yer alan tüm firmaların temsilcileri katıldı. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projede yer alan Türk firmalarının temsilcilerine yönelik yaptığı konuşmada, tüm inşaatçılara çalışmaları ve profesyonellikleri için teşekkür ederek, "Bu sahada karşılaştırılamayacak kadar büyük miktarda iş yapanlar özellikle Türk şirketleridir. İnşaatın kesintisiz devam etmesi için sizinle birlikte elimizden geleni yapıyoruz ve herkesin uzun zamandır beklediği gelişme olan ilk ünitenin devreye alınmasına her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Projede görev alan Türk vatandaşları ve şirketlerinin sayısı artacak! Biz sadece bir nükleer santral inşa etmiyoruz; bilim, teknoloji, eğitim ve diğer alanlarda Rus-Türk iş birliğini daha da güçlendirmek adına Türkiye´deki ilgili birçok endüstrinin gelişimi için temel de oluşturuyoruz. Biz aslında birkaç kuşak mühendis ve enerji mühendisi için, bölgenin ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümü için geleceği inşa ediyoruz" dedi. Konuşmanın ardından Zoteeva, Türkiye'nin ilk nükleer santral projesine ve inşaatçılık mesleğinin ideallerine bağlılıkları ve titiz çalışmaları nedeniyle, Akkuyu NGS şantiyesinde çalışan 20'den fazla Türk müteahhit şirket temsilcisine teşekkür mektupları ve günün anısına çeşitli hediyeler verdi.  İNŞAATÇILIK HER ZAMAN TALEP GÖREN BİR MESLEK AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh de törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:  "İnşaatçılık asil, çok sorumluluk isteyen ve her zaman talep gören bir meslektir. Bugün biz burada iletişim kanallarından mühendislik ağlarına, yollardan ofis binalarına, tünellere ve elektrik şebekesi altyapılarına kadar pek çok unsuru içinde barındıran bir şehri inşa ediyoruz. Bu şehrin inşaatı sırasında en iyi, zamanın test ettiği ve en güvenilir mühendislik çözümleri kullanılmaktadır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir sektör olan nükleer enerjinin tarihi ellerinizle oluşturuluyor. Emekleriniz için teşekkür ederim, bayramınız kutlu olsun" Törenin sonunda ofis çalışanları için nükleer santral şantiyesi çevresinde gezi düzenlendi. Çalışanlar, deneyimli mühendisler eşliğinde çalışanlar Doğu Kargo Terminali´ni ve pompa istasyonlarının inşa edildiği sahayı ziyaret ettiler. Yapım aşamasında olan nükleer güç ünitelerini inceleyen çalışanlar, şantiyenin en yüksek noktası olan ve deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki tepeden sahayı kuş bakışı izleme fırsatı buldu.  NÜKLEER SANTRALLER TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLERİYLE ŞAŞIRTIYOR Geziye dair izlenimlerini paylaşan Lisanslama Destek Birimi Uzmanı Elif Uğur, "Geziden çok etkilendim. İki ay önce çalışmaya başladım ve böylesine büyük bir projede çalışmaktan büyük gurur duyuyorum. İnşaat alanını detaylı olarak görmek çok ilginçti. Sahada her işçinin yaptığı iş büyük bir önem taşır.  Özellikle Mersin ilinin iklimi düşünüldüğünde bu çok zor bir meslek. İnşa edilen tesislerin karmaşıklığından da etkilendim. Birçok ülkenin sadece hayalini kurduğu şeyin Türkiye'de gerçekleşmesinden gurur duyuyorum. Nükleer santraller teknolojik çözümleriyle şaşırtıyor" diye konuştu. Isı Otomasyon ve Ölçüm Bölümü Radyoizotop Cihazları Onarım Birimi   Uzmanı Hüseyin Arif Ergül ise "Bugün daha önce hiç görmediğim yerleri gördüm. Limandaki pompa istasyonunu, güç ünitelerini inceledik ve tüm sahayı 200 metre yükseklikten izledik. Beni en çok etkileyen pompa istasyonunun çukuru oldu. Proje Türk ve Rus mühendisler tarafından ortaklaşa geliştirildi. İnşaat çalışmaları çok aktif bir şekilde devam ediyor ve şantiyede çok fazla işçi var" ifadelerini kullandı. Radyoaktif Atık ve Kullanılmış Nükleer Yakıt Yönetim Bölümü Operatörü Hüseyin Talo da "Böylesine büyük bir nükleer santral inşa etmek için yapılan ortak çalışma gerçekten etkileyici. Burada her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş! Böyle bir projenin yapımını yönetmek çok zor. Santralin hepimiz için zamanında yapılmasını diliyorum. Ve biz, nükleer mühendisler, nükleer santralin faaliyete geçmesini ve güvenilir çalışmasını sağlamak için bu görevi inşaatçılardan devralmaya hazır olacağız" ifadelerini kullandı.  Kimya Bölümü Buharlaştırma Operatörü Mahmut Enes Bozdoğan açıklamasında, "Abartısız söyleyebilirim ki, inşaat büyüleyici! Meslektaşlarım ve ben sahayı farklı açılardan gördük. Çeşitli bina ve yapıların amacı hakkında bilgi aldık. En önemlisi, yoğunluktan çok etkilendim. Çalışmalar, kelimenin tam anlamıyla sahanın her yerinde tüm hızıyla devam ediyor. Ve ayrıca yapım aşamasındaki güç ünitelerinin ölçeği ve boyutu çok etkileyici. Böyle görkemli yapıların yanında kendinizi çok küçük hissediyorsunuz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Mersin
2022-08-15 16:20:40

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