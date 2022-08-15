Çukurova Basketbol sezonu açtı 



Mustafa ERCAN/MERSİN (DHA)ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi sezonu açtı. Turuncu-lacivertliler sakatlıktan uzak bir sezon geçirip 4 kupayı da Mersin'e getirmeyi amaçlıyor.

EuroLig, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyonluk hedefleyen ÇBK'da 2022-2023 sezonunun startı verildi. Tesislerde ilk antrenmanını gerçekleştiren turuncu-lacivertlilerde kaptan Esra Ural Topuz, Sinem Ataş, Asena Yalçın, yeni transferler Özge Yavaş ve Gamze Takmaz ile altyapıdan 6 basketbolcu, Teknik Koordinatör Zafer Kalaycıoğlu ve Kondisyoner Hilmi Taşer nezaretinde çalıştı. Hafif tempolu çalışmada top sürüp turnike atarak ısınan basketbolcular, daha sonra çeşitli koordinasyon oyunları oynadı. Antrenman fitness salonundaki soğuma hareketleri ile son buldu.

Sezona ilişkin açıklamalarda bulunan Teknik Koordinatör Zafer Kalaycıoğlu, bütün oyuncuları motive gördüğünü belirterek, "Burada olmaktan duydukları mutluluk gözlerinden okunuyor. Kariyerim boyunca birçok büyük kulüpte önemli işler yaptım. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel organizasyon burada. Çukurova Basketbol, kadın basketbolunun lokomotifi olacak görünüyor. Biz de bu görevi en iyi şekilde yaparak ve kupaları Mersin'e getirerek, görevimizi yerine getirmek isteriz" diye konuştu.

Kondisyoner Hilmi Taşer ise, "Türk oyuncularla 2-3 antrenman yapmıştık. Bugün altyapıdan gelen oyuncularımızla birlikte çalışmalarımıza başladık. Arkadaşlarımız oldukça hazır gelmişler. Biz de gerekli önlemlerimizi alarak, belli bir tempo içerisinde çalışmalarımıza başladık. Kademe kademe artırarak ilerleyeceğiz. Oyuncuların gelişim durumu bizi yönlendirecek. Şu ana kadar her şey iyi görünüyor. Önümüzde yeterli bir zaman var. Süreç içerisinde göreceğiz ama iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Turuncu-lacivertlilerin yeni transferlerinden Gamze Takmaz da şunları aktardı:

"Hedeflerimiz net bir şekilde belli. Yarıştığımız tüm kulvarlardaki kupalara talibiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Adım adım gidiyoruz. Acele etmemize gerek yok çünkü uzun bir süreç var. Onun için antrenman programımız hazırlandı. Bugün hep beraber başladık. Umarım güzel ve sağlıklı bir sezon geçirerek, tüm kupaları alırız."

ÇBK'da olduğu için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Özge Yavaş ise, "Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. Adım adım giderken umarım kupaları alacağız" dedi.

WNBA'de sezonun devam etmesi nedeniyle Başantrenör Emre Vatansever, geçen sezon da kadroda bulunan DeWanna Bonner, Tiffany Hayes, Temi Fagbenle ve Kuanitra Holingsvorth ile ÇBK'nın yeni yıldızları Jonquel Jones, Chelsea Gray ve Briann January, ABD'deki son maçın ardından Mersin'e gelerek takıma dahil olacak. İslami Dayanışma Oyunları için Konya'da bulunan Gökşen Fitik de organizasyon sonrası kente dönecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan genel ve detay

Zafer Kalaycıoğlu, oyuncularla konuşurken

Oyuncuların ağırlık çalışması

Zafer Kalaycıoğlu'nun konuşması

Kondisyoner Hilmi Taşer konuşurken

Gamze Takmaz konuşurken

Özge Yavaş konuşurken DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-08-15 17:12:11



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