Kurutulmaya çalışılan ağaç, yeniden yeşerdi

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Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Yenişehir ilçesinde, kök noktası matkapla 9 kez delinerek, içine asit benzeri sıvı enjekte edilip, kurutulan yarım asırlık kauçuk ağacı, bakım sonrası yeşerdi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nın simgesi haline gelen, yarım asırlık kauçuk ağacının yapraklarının kuruduğunu fark edenler, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla meydana gelen ekipler, ağacın kök noktasına matkapla 9 delik açıldığını belirledi. Ekipler, deliklerden numuneler aldı. İncelemede, deliklerden asit benzeri maddenin ağaca enjekte edildiği saptandı.

3 GÖZALTI

Mersin Valiliği'ne bildirilmesiyle İl Emniyet Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelileri tespit etti. Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Yusuf Soyak, CHP Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çakır ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek gözaltına alındı.

BAKANLIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında da Salim Serdar Gökçek, görevden uzaklaştırıldı. Gökçek'in yerine Abdullah Selçuk Şahutoğlu getirildi.

Öte yandan bakıma alınan yarım asırlık ağacın toprağı yenilendi. Kuruyan dalları kesilen ağaç, bakım sonrası yeniden yeşermeye başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-08-16 11:35:24



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