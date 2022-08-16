Kayıt dışı servis aracının çarptığı Yiğitalp, toprağa verildi

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesinde kayıt dışı öğrenci taşıyan servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden Yiğitalp Genç (2), toprağa verildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi 1020 Sokak'ta meydana geldi. İlçedeki özel bir kreş için kayıt dışı öğrenci taşıyan Ö.K. yönetimindeki 33 NJ 954 plakalı minibüs, ara sokakta oyun oynayan Yiğitalp Genç'e çarptı. Çevredekilerce Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Yiğitalp, hayatını kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Yiğitalp'in cenazesi, Silifke ilçesinde toprağa verildi.

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Ö.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayıt dışı olduğu tespit edilen servis aracı ise trafikten menedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-08-16 12:52:24



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