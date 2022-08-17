Boğulma tehlikesi atlattı, hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti



Mehmet DOĞANER/ ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde arkadaşı ile birlikte girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlarca kurtarılan Celal Atık (47) hastanede 2 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 15 Ağustos günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocahasanlı Hal Plajı'nda meydana geldi. Konya´dan Erdemli´ye gelen Özgür Gürbüz (43) ile arkadaşı Celal Atık (47) kıyafetlerini araçta bırakarak halk plajında denize girdi. Dalgalara kapılan iki arkadaştan boğulan Gürbüz´ün cansız bedeni kayalıklara vururken, Atık ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak sahile çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal Atık, hayata döndürülerek yoğun bakıma alındı. İki gündür hastanede yaşam savaşı veren Atık, hayatını kaybetti. Yapılan otopsi sonrası iki arkadaşın cenazeleri memleketlerine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-08-17 19:53:25



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