Çukurova'nın milli yıldızları Karadağ'da

Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA)U16 Milli Takımı ile Kızlar Avrupa Şampiyonası B Ligi müsabakaları için Karadağ'da bulunan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin genç yetenekleri Ayşenaz Harma, Eslem Güler, Esra Güvenç ve Selin Tekin, takım halinde doğru oyunu oynayıp A Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi.
Organizasyonda B Grubu'nda yer alan milliler; Karadağ, Bulgaristan ve Norveç ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar bugün TSİ 19.45´te Karadağ, 20 Ağustos günü TSİ 22.00´de Bulgaristan ve 23 Ağustos günü de TSİ 17.30´da Norveç ile karşı karşıya gelecek.
ÇBK'nın milli takımdaki temsilcileri Ayşenaz Harma, Eslem Güler, Esra Güvenç ve Selin Tekin, ay-yıldızlı formayı giymenin büyük bir gurur olduğunu belirterek, takım halinde doğru oyunu oynayıp A Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2022-08-18 10:44:48
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