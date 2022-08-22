Tarsus'ta geri dönüşüm tesisinde yangın (2)

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi D-400 yolundaki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 50 tonluk geri dönüşüm malzemesi, kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-08-22 16:04:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.