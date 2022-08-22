Mersin'de, Suriyeli çocuğun kayalıkta sıkışan cesedi çıkarılmaya çalışılıyor



Mehmet DOĞANER/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde, düştüğü derede boğulan ve kayaların arasına sıkışan Suriyeli Shwıhneh Jamal'ın (11) cansız bedenini çıkarmak için ekipler, bugün de çalışmalarını sürdürdü.

Olay, dün öğle saatlerinde, ilçedeki Kayacı Vadisi'nde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapmak için vadiye gelen Suriyeli Shwıhneh Jamal, iddiaya göre, dereye uçan terliğini almak isterken suya düştü. Girdaba yakalanıp, kayaların arasına giren çocuk, boğuldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jamal'ın cesedini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlatan ekipler, gece saatlerinde ara verdi. Bugün sabah saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı. Ekiplerin, Jamal'ın cansız bedenini çıkarmak için çalışmalarının devam ettiği belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-08-22 17:42:47



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