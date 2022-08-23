Balda verim arttı, arıcıların yüzü güldü



Ali Rıza EREN/ERDEMLİ,(Mersin),(DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Eğriçayır Yaylası'nda, 'dünyanın en iyi balı' ödülü alan balın hasadına başlandı. Üreticiler, bol kar yağışı nedeniyle rekoltenin önceki yıla göre 2 kat arttığını belirtti.Toroslar'da 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda arıcılıkla uğraşan üreticilerin hasat zamanı geldi. 2019 yılında Kanada´nın Montreal kentinde yapılan 46'ncı Arıcılık Kongresi´nde 'Dünyanın en iyi balı' ödülü alan Eğriçayır balında bu kış mevsiminin yoğun karlı geçmesi nedeniyle birbirinden farklı çiçek florası sayesinde verim iki kat arttı.Kovanlardan ilk peteği, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile arıcı Celal Çay çekti. Ardından sağım çadırına geçildi. Arıların sırladığı petekler, bal tarağı ile özenle alındı. Bal sağım makinesinin ilk kolu çevrildi ve yaylada sezonun ilk balı tenekelere akıtıldı. Ballar hem yurt içi hem de yurt dışı piyasasına gönderilmek üzere hazırlanmaya başlandı.'DÜNYANIN EN KALİTELİ BALININ ÜRETİLDİĞİ MERKEZ'Üreten ve üretilene artı değer katmak için gayret ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Dünyanın en kaliteli balının üretildiği merkezdeyiz. Çalışana, üretene artı değer katıyoruz. Erdemlimiz'in her bir metrekaresinin güzelliklerle dolu olmasının çok güzel örneğini yaşıyoruz. Mersin genelimizde kayıtlı 4 bin arıcımız var. 4 bin arıcı çok ciddi bir üretim yapıyor. Ben bütün üreticilerimize bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu."ARICILARIN YÜZÜ GÜLÜYOR"Kar obruklarının baharda çiçeğe dönüştüğünü ve bunun da verimi etkilediğini ifade eden arıcı Celal Çay ise, "Mersinli arıcılar olarak bu yıl yüzümüz gülüyor. Çünkü çok verimli bir sene geçti. Kışın bolca kar yağdı. Toroslar´daki obruklar bolca karla doldu. Baharda bu karlar eridi ve Toroslar´daki yabani kır çiçeklerini suladı. Arılarımız da tonlarca balı bu yıl kır çiçeklerinden topladı. Eğriçayır Yaylası´nda üretmiş olduğumuz bal dünyanın en iyi balı seçilmişti 2019 yılında Montreal´de, Kanada´da. Ondan sonra acayip talep göremeye başladı" dedi. YURT DIŞINDAN TALEP ARTTIYurt dışından gelen talebin arttığını belirten Celal Çay, "Avrupa ülkeleri dahil, Dubai, Japonya, Malezya, ABD gibi ülkelerden talep arttı. Geçen yıl kuraklık olması nedeniyle çok fazla ihracat yapamamıştık ama bul yıl üretmiş olduğumuz tonlarca balı dünyanın dört bir tarafına gönderme hedefindeyiz. Tabi öncelikle iç piyasadaki müşterilerimizin taleplerini karşılayacağız, sonra yurt dışına da göndereceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin

2022-08-23 11:06:15



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