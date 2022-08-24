Mersin'den Lübnan'a 511 bin ton insani yardım gemisi 



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) hazırlanan ve 511,7 tonluk insani yardım malzemesi taşıyan 4'üncü İyilik Gemisi, Mersin Silifke ilçesinden Lübnan'a uğurlandı.

Taşucu Limanı'nda yapılan törene, Vali Vekili İbrahim Küçük, Silifke Kaymakamı Abdullah Arslaner, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız, il ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Vali Vekili Küçük, 1'inci yardım gemisinin şubat ayında Lübnan'a gönderildiğini belirtti. Bugün de 4'üncü yardım gemisinin uğurlanacağını ifade eden Küçük, "Lübnan'da yaşanan ekonomik ve mali sıkıntılar sonucunda zor duruma düşen, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan kadınlar, çocuklar ve yoksullar başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan insanlara, ülkemizde AFAD öncülüğünde yardım kampanyası başlatılmıştır. Dünyanın neresinde olursa olsun; her dönemde yoksulluk, acı ve kıtlık olduğunda buna duyarsız kalmayan, merhamet duyguları yüksek Türk milletinin hoşgörüsü ve yardımseverliği ile buradan göndereceğimiz yardımların Lübnan'daki kardeşlerimizin ihtiyaçlarına çare olmasını ümit ediyoruz" dedi. Okunan duanın ardından 511,7 ton insani yardım malzemesi taşıyan 23 TIR, 4'üncü İyilik Gemisi'ne yüklenerek yola çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2022-08-24 18:22:32



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