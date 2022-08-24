Define aramak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlendiler: 2 ölü



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'in Erdemli ilçesinde define aradığı öne sürülen 3 arkadaytan 2'si metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hüsametli Mahallesi Andız mevkisinde meydana geldi. Zengin olma hayali ile define aradığı iddia edilen 3 kişi, makilik ve kayalık arazide kuyu kazmaya başladı. Gruptan Alper U., kazılan yerin girişinde kalırken, Kemal Arslantaş ve Ahmet Bulut ise yanlarında jeneratörle çalışan kırıcı ve delici aletle birlikte kuyuya indi.

Yaklaşık 15 metre derinlikteki kuyuya inen arkadaşlarından haber alamayan Alper U., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gerekli önlemleri alarak kuyuya inen ekipler, Kemal Arslantaş ve Ahmet Bulut'a ulaştı. Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaşam belirtisi olan Arslantaş'ı kuyudan çıkartarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Arslantaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Metan gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilen Bulut ve Arslantaş'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Alper U.'yu ifadesini almak için gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-08-24 23:56:45



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