Mersin'de vanayı açmak için bahçeye çıkan kadın, 2 gündür kayıp (2)

MAKİLİK ALANDA BULUNDU
Mersin'in Silifke ilçesinde, su vanasını açacağını söyleyerek evinin bahçesine çıkan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Fatma Seyrek, arama yapan ekipler tarafından evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki makilik alanda otururken bulundu. Seyrek, tedbir amaçlı sağlık kontrolü için Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Seyrek'in jandarmaya "Kafamı dinlemek için evden uzaklaştım" dediği öğrenildi. (DHA)Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR
2022-08-26 18:13:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.