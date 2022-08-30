Cenazede akrabalar arasında bıçaklı, silahlı kavga; 6 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'de cenazede karşı karşıya gelen akraba iki grup arasında çıkan bıçaklı silahlı kavgada, 6 kişi yaralandı.
Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'nda aile büyüğü Ramazan Ağsar´ın cenazesinde amca çocukları olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ş.A., pompalı tüfekle karşı gruptaki akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 6 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar Tarsus ve Mersin´deki hastanelere kaldırıldı.
Olaya karışan 6 kişi gözaltına alınan polis, 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-08-30 15:12:22
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