Orman yakınındaki zirai balyalar yandı



Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde ormanın yakınındaki istiflenen yer fıstığı balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, ormana sıçramadan söndürüldü.

Gece yarısı, ilçeye bağlı Çayırekinliği Mahallesi'ndeki ormanın yakınında istiflenen yer fıstığı balyaları, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN

2022-09-01 02:28:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.