Okan ÇALIŞKAN/TARSUS, (Mersin), (DHA)MERSİN´de otoyolda seyir halindeyken alev alan 8 ton kömür yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ankara-Tarsus otoyolunda seyir halindeki S.S.´nin kullandığı 31 AHB 195 plakalı 8 ton kömür yüklü TIR´ın dorse bölümünden birden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, TIR´ı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle TIR´ı saran alevler söndürüldü. TIR´ın çekici kısmı tamamen yanarken, kömür yüklü dorse ise zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-09-02 09:07:39
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