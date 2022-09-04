Tarsus İdman Yurdu - Düzcespor: 1 - 1 

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STAT: Tarsus

HAKEMLER: Yunus Dursun, Mehmet Sıraç Akpınar, Orhan Timurtaş

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz Cengiz, Halil İbrahim (Dk. 68 Yılmaz), Alperen Pak (Dk. 68 Oğuzhan), Fatih, Uğur, Gökhan, Azad, Taha (Dk. 75 Artun), Volkan, Sefa

DÜZCESPOR: Ersin Doğan, Emre, Rıdvan (Dk. 84 Hasan), Yasin (Dk. 70 Timur), Mehmet, Kerem, Çınar (Dk. 46 Eren), Erçin (Dk. 77 Alperen Özşahin), Mümin, Altar (Dk. 84 Osman)

GOLLER : Dk. 38 Volkan (Tarsus İdman Yurdu) Dk. 66 Altar (Bitexen Düzcespor)

SARI KART : Gökhan, Uğur (Tarsus İdman Yurdu), Rıdvan, Mehmet, Eren (Bitexen Düzcespor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Bitexen Düzcespor'la berabere 1-1 kaldı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-09-04 23:01:08



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