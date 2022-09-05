Fuhuş operasyonunda otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de polis ekiplerinin bir otele düzenlediği fuhuş baskınında otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesindeki bir otelde para karşılığından fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN

2022-09-05 11:53:18



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