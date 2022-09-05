Fuhuş operasyonunda otel sahibi ve çalışanı tutuklandı

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de polis ekiplerinin bir otele düzenlediği fuhuş baskınında otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesindeki bir otelde para karşılığından fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda otel sahibi İ.G. ve çalışan V.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Soner AYDIN
2022-09-05 11:53:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.