Cenazede 6 kişinin yaralandığı akraba kavgasına 3 tutuklama 



Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde mezarlıktaki cenazede 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Olay, 30 Ağustos günü Tarsus Şehir Mezarlığı'nda meydana geldi. Aile büyüğü Ramazan Ağsar´ın cenazesinde amca çocukları olduğu iddia edilen husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus ve Mersin´deki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan S.A., Ş.A., T.A., İ.A. ve Y.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A., Ş.A. ve T.A. tutuklanırken, İ.A. ve Y.A. ise adli kontrolle serbest kaldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-09-05 11:58:52



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