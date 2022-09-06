Irak şehidinin tabancasını çalan 4 şüpheli yakalandı



Okan ÇALIŞKAN/ TARSUS (Mersin), (DHA)- PENÇE Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 Eylül´de toprağa verilen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün evinden tabancası ile av tüfeğini çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şehidin emanetleri ise bulunup ailesine teslim edildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 Eylül'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30) 1 gün sonra memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinin Hacıhamzalı Mahallesi'nde toprağa verildi. Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki köy evlerinde taziyeleri kabul eden aile, 4 Eylül'de Tarsus'un Yeşilyurt Mahallesi´ndeki evlerine döndü. Evde bırakılan şehit Okan Meteöz'ün tabancası, 1 av tüfeği ve 2 cep telefonunun çalındığı fark edildi. Ailenin şikayeti üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı.

EMANETLERİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Bölgede araştırma yapan ekipler, şüpheli buldukları 07 FLN 19 plakalı otomobili Fatih Mahallesi Demirkapı mevkisinde durdurdu. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramada şehit Okan Meteöz'e ait tabanca, tüfek ve cep telefonları ele geçirildi. Şehidin emanetleri ailesine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden hakkında 39 suç dosyası olan U.P. (26) ve 7 suç dosyası bulunan E.B. (20) çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-09-06 19:06:07



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