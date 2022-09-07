Mersin'de orman yangını

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GÜLNAR(Mersin), (DHA)-MERSİN'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın, sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. 1 uçak ile 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar MERSİN, (DHA)

2022-09-07 09:08:52



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