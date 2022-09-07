Mersin'de orman yangını (2)

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ARAZÖZ DEVRİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Atike CEYLAN KAÇAR

2022-09-07 10:41:41



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