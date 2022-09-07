Mersin Borcak Yaylası'nda sanat çalıştayı



MERSİN, (DHA) Bu yıl ilki düzenlenen "Arnica Art Land" Sanat Çalıştayı, Mersin Borcak Yaylası'nda gerçekleştirildi.Arnica Yönetim Kurulu Başkanı ve Arnica Art Land Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, sanata ve sanatçıya destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirerek Arnica Art Land´in Türkiye´nin önde gelen çağdaş sanat platformlarından biri olmasını hedeflediklerini söyledi.Arnica desteğiyle hayata geçirilen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı, Azerbaycan´dan katılım sağlayan bir sanatçının yanı sıra ülkemizin çeşitli kentlerinden 32 sanatçıyı ağırladı. Mersin Borcak Yaylası'nda 23-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında, 30 dönüm ormanlık alanda Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda çevreyi tanımaya yönelik kültür ve doğa gezileri ile eğlenceli etkinlikler de yer aldı. Sanatçıların çalıştay sürecinde ortaya koyduğu eserler Arnica'nın Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi´ndeki fabrikasında sergileniyor. Eserler daha sonra İstanbul'daki sanatseverlerin beğenisine sunulacak.TÜM DÜNYADAN SANATÇILARI BULUŞTURMAYI PLANLIYORUZArnica Yönetim Kurulu Başkanı, Arnica Art Land Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Biçer, kültür-sanat projelerini desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:"Bu projeyi sanatı, doğayı ve ülkesini çok seven rahmetli babam Hasan Akın anısına yapıyoruz. Babam; bilime, sanata düşkün, estetik bakış açısına sahip, sanatın ve kültürün önemini bilen, bu yönde toplumsal çalışmalara destek veren bir kişiydi. Biz de ilkini bu yıl gerçekleştirdiğimiz çalıştaya Türk sanatının usta, orta kuşak ve genç sanatçılarından oluşan bir grup sanatçıyı davet ettik. Son derece nitelikli çağdaş sanat eserlerinin bu topraklarda, Mersin´nde üretilmesini sağladık. Bu yıl sadece Türkiye´nin yanı sıra Azerbaycan´dan bir sanatçımızla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda önümüzdeki süreçte tüm dünyadan sanatçıları buluşturmayı ve Mersin'i çağdaş sanatın bilinir, önemli şehirleri arasına sokmayı planlıyoruz."Sanatçıların görünürlüğüne katkıda bulunan Arnica Art Land´in, Türk sanatında önemli bir platform haline geleceğini anlatan Senur Akın Biçer, "Arnica´nın sanata desteği artarak devam edecek. Yakın gelecekte bu topraklarda bir çağdaş sanat müzesi açmayı da planlıyoruz. Büyük bir heyecanla başladığımız ve hayata geçirdiğimiz Arnica Art Land, önümüzdeki yıllarda uluslararası kimliğini daha da geliştirerek ülkemiz sanatına yeni bir enerji ve bakış açısı getirecektir" dedi. ESERLER FABRİKADA SERGİLENİYOR32 sanatçının bir haftalık süreçte ortaya koyduğu 80´i aşkın eser çalıştayın son günü Arnica´nın Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi´ndeki fabrikasında sergilenmeye başladı.Fabrika çalışanlarının yanı sıra OSB´deki tüm çalışanların ve Mersinlilerin de ziyaretine açık olan sergi ilk günden itibaren büyük beğeni topladı. Sanatın, üretim alanlarının içinde günlük yaşamın bir parçası olarak yer almasının hayatı güzelleştirdiğine dikkat çeken sanatseverler Arnica´nın desteğinin Türkiye sanatı için önemli olduğuna işaret etti.Bu yıl 30 Ağustos'a kadar devam Sanat Çalıştayı´nın ikincisi, Temmuz 2023´te yapılacak. Çalıştayın, Borcak Yaylası´nda ağırlanacak 100 sanatçı ile Cumhuriyet´in 100. yılının çeşitli sergi ve sanat çalışmaları ile kutlandığı bir etkinlik olması planlanıyor.ÇALIŞTAYA KATILAN SANATÇILARArnica Art Land Sanat Çalıştayı´na Ahmet Özel, Ayfer Akbaşoğlu, Ayşenur Köksal, Burak Boyraz, Burak Erim, Bülent Bakan, Cihan Atıcı, Eda Çığırlı, Fehim Güler, Hülya Küpçüoğlu, Işıl Gönen Albayrak, Işıl Güleçyüz, İbrahim Karlıca, İsmet Xbilen, Joel Menemşe, Kader Öztürkmen, Lütfü Kaplanoğlu, Meltem Akkaya, Mine Alkan, Murat Havan, Müfid İşler, Nur Sultan Yıldırım, Özgür Eryılmaz, Serap Özergin, Serdar Dartar, Serina Haratoka Tara, Süleyman Erdal, Tolga Boztoprak, Turan Büyükkahraman, Vahid Novruzov, Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu ve Zafer Malkoç katıldı. Sanatçılar, ilki düzenlenen bu etkinliğe davet edilmekten ve doğanın ortasında sanat üretmekten mutlu olduklarını belirterek çalıştayın sanatçıların desteklenmesi ve çağdaş sanatın uluslararası alana taşınması açısından önemli olduğunu vurguladı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin

2022-09-07 11:49:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.