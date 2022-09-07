Mersin Borcak Yaylası'nda sanat çalıştayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Borcak Yaylası'nda sanat çalıştayı

DHA

Mersin Borcak Yaylası'nda sanat çalıştayı


MERSİN, (DHA) Bu yıl ilki düzenlenen "Arnica Art Land" Sanat Çalıştayı, Mersin Borcak Yaylası'nda gerçekleştirildi.Arnica Yönetim Kurulu Başkanı ve Arnica Art Land Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, sanata ve sanatçıya destek vermekten duydukları mutluluğu dile getirerek Arnica Art Land´in Türkiye´nin önde gelen çağdaş sanat platformlarından biri olmasını hedeflediklerini söyledi.Arnica desteğiyle hayata geçirilen Arnica Art Land Sanat Çalıştayı, Azerbaycan´dan katılım sağlayan bir sanatçının yanı sıra ülkemizin çeşitli kentlerinden 32 sanatçıyı ağırladı. Mersin Borcak Yaylası'nda 23-30 Ağustos 2022 tarihleri arasında, 30 dönüm ormanlık alanda Denizhan Özer küratörlüğünde gerçekleştirilen çalıştayda çevreyi tanımaya yönelik kültür ve doğa gezileri ile eğlenceli etkinlikler de yer aldı. Sanatçıların çalıştay sürecinde ortaya koyduğu eserler Arnica'nın Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi´ndeki fabrikasında sergileniyor. Eserler daha sonra İstanbul'daki sanatseverlerin beğenisine sunulacak.TÜM DÜNYADAN SANATÇILARI BULUŞTURMAYI PLANLIYORUZArnica Yönetim Kurulu Başkanı, Arnica Art Land Kurucusu ve Danışma Kurulu Başkanı Senur Biçer, kültür-sanat projelerini desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:"Bu projeyi sanatı, doğayı ve ülkesini çok seven rahmetli babam Hasan Akın anısına yapıyoruz. Babam; bilime, sanata düşkün, estetik bakış açısına sahip, sanatın ve kültürün önemini bilen, bu yönde toplumsal çalışmalara destek veren bir kişiydi. Biz de ilkini bu yıl gerçekleştirdiğimiz çalıştaya Türk sanatının usta, orta kuşak ve genç sanatçılarından oluşan bir grup sanatçıyı davet ettik. Son derece nitelikli çağdaş sanat eserlerinin bu topraklarda, Mersin´nde üretilmesini sağladık. Bu yıl sadece Türkiye´nin yanı sıra Azerbaycan´dan bir sanatçımızla gerçekleştirdiğimiz çalıştayda önümüzdeki süreçte tüm dünyadan sanatçıları buluşturmayı ve Mersin'i çağdaş sanatın bilinir, önemli şehirleri arasına sokmayı planlıyoruz."Sanatçıların görünürlüğüne katkıda bulunan Arnica Art Land´in, Türk sanatında önemli bir platform haline geleceğini anlatan Senur Akın Biçer, "Arnica´nın sanata desteği artarak devam edecek. Yakın gelecekte bu topraklarda bir çağdaş sanat müzesi açmayı da planlıyoruz. Büyük bir heyecanla başladığımız ve hayata geçirdiğimiz Arnica Art Land, önümüzdeki yıllarda uluslararası kimliğini daha da geliştirerek ülkemiz sanatına yeni bir enerji ve bakış açısı getirecektir" dedi. ESERLER FABRİKADA SERGİLENİYOR32 sanatçının bir haftalık süreçte ortaya koyduğu 80´i aşkın eser çalıştayın son günü Arnica´nın Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi´ndeki fabrikasında sergilenmeye başladı.Fabrika çalışanlarının yanı sıra OSB´deki tüm çalışanların ve Mersinlilerin de ziyaretine açık olan sergi ilk günden itibaren büyük beğeni topladı. Sanatın, üretim alanlarının içinde günlük yaşamın bir parçası olarak yer almasının hayatı güzelleştirdiğine dikkat çeken sanatseverler Arnica´nın desteğinin Türkiye sanatı için önemli olduğuna işaret etti.Bu yıl 30 Ağustos'a kadar devam Sanat Çalıştayı´nın ikincisi, Temmuz 2023´te yapılacak. Çalıştayın, Borcak Yaylası´nda ağırlanacak 100 sanatçı ile Cumhuriyet´in 100. yılının çeşitli sergi ve sanat çalışmaları ile kutlandığı bir etkinlik olması planlanıyor.ÇALIŞTAYA KATILAN SANATÇILARArnica Art Land Sanat Çalıştayı´na Ahmet Özel, Ayfer Akbaşoğlu, Ayşenur Köksal, Burak Boyraz, Burak Erim, Bülent Bakan, Cihan Atıcı, Eda Çığırlı, Fehim Güler, Hülya Küpçüoğlu, Işıl Gönen Albayrak, Işıl Güleçyüz, İbrahim Karlıca, İsmet Xbilen, Joel Menemşe, Kader Öztürkmen, Lütfü Kaplanoğlu, Meltem Akkaya, Mine Alkan, Murat Havan, Müfid İşler, Nur Sultan Yıldırım, Özgür Eryılmaz, Serap Özergin, Serdar Dartar, Serina Haratoka Tara, Süleyman Erdal, Tolga Boztoprak, Turan Büyükkahraman, Vahid Novruzov, Yeşim Yıldız Kalaycıoğlu ve Zafer Malkoç katıldı. Sanatçılar, ilki düzenlenen bu etkinliğe davet edilmekten ve doğanın ortasında sanat üretmekten mutlu olduklarını belirterek çalıştayın sanatçıların desteklenmesi ve çağdaş sanatın uluslararası alana taşınması açısından önemli olduğunu vurguladı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Mersin
2022-09-07 11:49:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Satrançta hedef, Satranç Olimpiyatı'nda madalya kazanmak
YEREL HABERLER Satrançta hedef, Satranç Olimpiyatı'nda madalya ...
Mersin'de orman yangını (2)
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını (2)
Mersin'de orman yangını / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını / Ek fotoğraflar
GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ...
Mersin'de orman yangını
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını
GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangınına ...
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mersin'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Irak şehidinin tabancasını çalan 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Irak şehidinin tabancasını çalan 4 şüpheli yakalandı
Mersin'de dolu tarım alanlarına zarar verdi
YEREL HABERLER Mersin'de dolu tarım alanlarına zarar verdi
Mersin'de kavgada gencin öldürülmesine ilişkin davada 6 sanığa hapis cezası
YEREL HABERLER Mersin'de kavgada gencin öldürülmesine ilişkin davada ...
Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Erdemli'de asfalt çalışmaları devam ediyor
Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına ...
Mersin'de orman yangını
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını
'İcra müdürünün arkadaşıyım' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheli ile suç ortağı tutuklandı
YEREL HABERLER 'İcra müdürünün arkadaşıyım' diyerek dolandırıcılık ...
Mersin'de ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de ev satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları ...
Mersin'de 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 1240 paket gümrük kaçağı sigara ele ...
Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Mersin'de devrilen su tankerinin sürücüsü öldü
Silifke'de kesinleşmiş cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Silifke'de kesinleşmiş cezası bulunan 14 hükümlü ...
Mersin'de öğrenciler atıl durumdaki okul bahçesinde çilek yetiştirecek
YEREL HABERLER Mersin'de öğrenciler atıl durumdaki okul bahçesinde ...
Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı ...
Cenazede 6 kişinin yaralandığı akraba kavgasına 3 tutuklama 
YEREL HABERLER Cenazede 6 kişinin yaralandığı akraba kavgasına 3 ...
Fuhuş operasyonunda otel sahibi ve çalışanı tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda otel sahibi ve çalışanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.