Mersin'de orman yangını (3)

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30 EV TAHLİYE EDİLDİ

Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına 5 uçak, 3 helikopter ve 300 işçi ile müdahale edilirken, bölgeye yakın 30 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle yangını söndürme çalışmaları sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Atike CEYLAN KAÇAR

2022-09-07 12:47:14



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