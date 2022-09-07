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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde devrilen hafriyat yüklü TIR'ın şoförü Ş.Ö. (42) yaralandı.

Kaza, D-750 kara yolu Sağlıklı Mahallesi´nde meydana geldi. Ş.O. idaresindeki 01 AAE 333 plakalı kum yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralanan Ş.O. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ş.O.'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-09-07 14:44:41



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