Otomobil, okul duvarına çarptı: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin okul duvarına çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Caddesi'nde Sesim Sarpkaya Lisesi önünde meydana geldi. Kavisli yolda ilerlerken T.A.K.´nin (39) kontrolünü yitirdiği 33 PJG 52 plakalı otomobil, okul duvarına çarptı. Kazada, sürücü T.A.K. ile yanındaki T.A. (58) ve E.A. (27) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu arada, aynı bölgede 2 Temmuz günü M.Ş.K.´nin kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yoldan çıkıp kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e (21) çarpmıştı. Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, yaşamını yitirmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-09-07 16:47:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.