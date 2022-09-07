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Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (4)

DHA

Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (4)


VALİ PEHLİVAN: 110 HANE TAHLİYE EDİLDİ
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan, "Bu yangında başta orman bölge ekiplerimiz olmak üzere müdahaleye başlandı. İlk saatlerde rüzgarın da gücüyle kısmen yerleşim alanlarına doğru, kısmen de kuzeye doğru yayılma eylemi gösterdi. Öncelikle şunu ifade edeyim çok şükür bir can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın 110 hanede 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Ama yangın buralara yaklaşmadan bu tedbirleri aldığımız için herhangi bir onlarla ilgili sağlık vb. problem yaşanmadık. Hanelerde de şu an itibariyle bir problem yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit etti. İçerisinde herhangi bir canlının bulunmadığı yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı. Hummalı bir söndürme çalışması sürdürülüyor. Bu kapsamda 18 helikopter 6 uçakla yangına müdahale ediyor. Bu helikopterlerin içerisinde Orman Genel Müdürlüğümüze ait helikopler olduğu gibi Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından yönlendirilen helikopterlerimiz var. Ayrıca 81 arazöz şu anda yangın söndürme çalışmalarını devam ettiriyor. Bütün bu ekiplerde çalışan personel sayısı ise 524. Bunların içerisinde AFAD ve UMKE ile orman bölge müdürlüğü ekipleri de yer alıyor. Tahliye edilen vatandaşlarımızın iaşeleri, derhal çalışma gruplarımız var. Yangının başından bu yana Afet Koordinasyon Merkezi'ni kurduk. Ankara'da da İçişleri Bakanlığı bünyesinde GAMER (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) bünyesinde irtibat halindeyiz" dedi.
'460 KİŞİ KAPASİTELİ PANSİYONLARIMIZ HAZIR'
Vatandaşlarımızın da toplanma noktalarında bir araya gelmelerinin sağlandığını kaydeden Vali Pehlivan, şunları kaydetti:
"Sonra da iaşelerinin karşılanacağı noktalara taşındılar. Akşam saatlerinde eğer evlerine dönmeleri konusunda risk devam ederse barınma konusunda Gülnar merkezde pansiyonlarımız 460 kişi kapasiteli, onlar da hazır hale getirildi. Tedbirleri almış durumdayız. Şu an itibariyle rüzgarın da hızını kesmiş olduğunu görüyoruz. Mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor. Henüz 'kontrol altına aldık' diyemiyoruz. Ama havadan, karadan bütün ekiplerimiz müdahalelerini gerçekleştiriyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde temennimiz söndürmeyi başarırız. Çalışmalar bu konuda da devam ediyor." 
  Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-09-07 17:14:31

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