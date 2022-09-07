Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (5)



13 SAATTİR DEVAM EDİYOR

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında başlayan orman yangını 13 saattir devam ediyor. 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter, 138 arazöz, 15 dozer ile yangına müdahale edildiği bildirildi.

5 PERSONEL YARALANDI

Bu arada Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda orman yangınında 5 personelin yaralandığı ve tedavi için sağlık kurumlarına sevk edildiği belirtildi. Havanın kararmasıyla çevreyi aydınlatan alevlerin, rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçe sınırlarına kadar ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için saatlerdir sürdürdüğü çalışma, yoğun şekilde devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-07 21:04:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.