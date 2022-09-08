Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde (2)

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AYDINCIK-SİLİFKE YOLU AÇILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesine de sıçrayan orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı kapatılan Aydıncık-Silifke yolunun tekrar trafiğe açıldığını duyurdu. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydıncık Silifke Devlet Yolu her iki yönden taşıt trafiğine açılmıştır" denildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-08 08:57:41



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