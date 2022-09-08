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Tarım ve Orman Bakan Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki: Mersin yangını şu saat itibariyle kontrol altına alındı. Hasar tespit çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının ardından tekrar açıklama yapacağız. İlk belirlemelere göre 1500 hektar alan zarar görmüş durumda.DHA-Flaş Haber Türkiye-Mersin

2022-09-08 12:11:59



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