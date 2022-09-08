Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde kontrol altında (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde kontrol altında (3)

DHA

Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde kontrol altında (3)


29'UNCU SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesindeki bölgeye de sıçrayan orman yangını, 29'uncu saatte kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Orman yangını bu saat itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Başta orman teşkilatımız, çalışanları, valimiz, bölge milletvekillerimiz dahil olmak üzere yangının başladığı saatten itibaren olay mevkisinde yangını söndürme çalışmalarına iştirak etmiş bulunmaktayız. Toplam 11 uçak, 29 helikopter ile 138 arazöz, bunların bir kısmı AFAD başta olmak üzere, orman teşkilatımız dışındaki diğer kamu kurumlarından gelen araçlarla birlikte iş makineleriyle yangına müdahale edilmiştir. 850'nin üzerinde yangın söndürmede personel bu saat itibarıyla yangın söndürme çalışmalarında aktif olarak bulunmuşlardır" diye konuştu. 
Öte yandan yangın bölgesinde zarar tespit çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre, 1500 hektar alan zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-09-08 12:21:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
YEREL HABERLER Mersin'deki orman yangını, havadan ve karadan ...
İtfaiye ekiplerinden orman yangını bölgesindeki kaplumbağaya yardım eli
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinden orman yangını bölgesindeki ...
Mersin'deki orman yangınında gebe inek "Sarıkız"ı komandolar kurtardı
YEREL HABERLER Mersin'deki orman yangınında gebe inek "Sarıkız"ı ...
Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde (2)
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde (2)
Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde devam ediyor
GÜNCELLEME 2 - Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Mersin'deki orman yangınına müdahale ...
GÜNCELLEME - Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Mersin'deki orman yangınına müdahale ...
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (9)
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (9)
Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (8)
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (8)
Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (7)
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (7)
Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (5)
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (5)
GÜNCELLEME 8 - Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 8 - Mersin'deki orman yangınına müdahale ...
Mersin’de suyu yükselen çayda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Mersin’de suyu yükselen çayda mahsur kalan 2 kişi ...
GÜNCELLEME 7 - Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 7 - Mersin'deki orman yangınına müdahale ...
GÜNCELLEME 6 - Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 6 - Mersin'deki orman yangınına müdahale ...
Mersin'de hafriyat yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de hafriyat yüklü tır devrildi, 1 kişi ...
Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (4)
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (4)
Mersin'de otomobille çarpışan halk otobüsü devrildi, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mersin'de otomobille çarpışan halk otobüsü devrildi, ...
Otomobil, okul duvarına çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, okul duvarına çarptı: 3 yaralı
Mersin Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Mersin Ticaret Borsası
Hafriyat yüklü TIR devrildi; şoför yaralı
YEREL HABERLER Hafriyat yüklü TIR devrildi; şoför yaralı
Mersin'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Mersin'de orman yangını/ Ek Fotoğraflar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.