Mersin'de orman yangını, 2'nci gününde kontrol altında (4)

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SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayıp, Silifke ilçesindeki bölgeye de sıçrayan ve 29'uncu saatte kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, yangının kontrol altına alınmasıyla bölgede boşaltılan bazı mahallelerde yaşam normale dönmeye başladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-08 17:37:13



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