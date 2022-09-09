Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı

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MERSİN, (DHA)MERSİN'de, sokak satıcılarına yönelik İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında, 60 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi'nin gerçekleştirdiği operasyonu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan sevk ve idare etti. 1500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 111 adreste arama yapıldı, 60 şüpheli ise gözaltına alındı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katıldığı operasyona, helikopter ve dron ile havadan destek verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-09-09 10:24:37



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