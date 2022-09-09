Mersin'de orman yangını (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan ve havadan ve karadan erken müdahaleyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-09 18:01:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.