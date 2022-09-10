Kargo paketlerinden 56 kilo esrar çıktı

Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN´de, polis ekiplerince TIR'da yapılan aramada, kargo paketleri içinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, doğu illerinden kargo ile uyuşturucu ticareti yapıldığı tespiti üzerine harekete geçti. Kente gelen TIR´ı takibe alan ekipler, operasyonla durdurdu. TIR´da narkotik köpeği 'Black' ile yapılan aramada, 5 farklı kargo paketi içinde 56 kilo 200 gram esrar bulundu. Uyuşturucuya el konulurken, kargoyu gönderen ile gerçek alıcıların yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-09-10 11:23:53
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