Mersin'e şehit ateşi düştü

MERSİN,(DHA)IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın (26) acı haberi, Mersin'deki ailesine verildi.
Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama-tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Yıldırım'ın şehadet haberi, memleketi Mersin'in Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Yıldırım'ın acı haberini alan anne, baba ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar olduğu öğrenilen şehit Yıldırım'ın babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar MERSİN, (DHA)
2022-09-11 17:46:00
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