Şehit Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Mersin'de toprağa verildi



Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)IRAK'ın kuzeyinde, PençeKilit Operasyonu'nda teröristlerle çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım (25), Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde devam eden PençeKilit Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada dün şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın cenazesi, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne getirildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenaze törenine; Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ile annesi Ayşe Yıldırım, babası Orhan Yıldırım ve yakınları katıldı. İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Harun Yıldırım'ın cenazesi, Akbelen Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-09-12 15:37:24



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