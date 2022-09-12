Seyir halindeki yolcu otobüsü, yanarak kullanılmaz hale geldi

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde 18 yolcunun bulunduğu otobüs, seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücünün parkederek yolcuların tahliye edildiği otobüs kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde TEM Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Hatay-Ankara seferini yapn Ö.F.B. yönetimindeki 31 AHS 536 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken, motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekip, yolcuları tahliye ettikten sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Bölge Amirliği ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Yangın ise kısa sürede yayılarak otobüs alev topuna döndü. İtfiye ekibi, yaklaşık yarım saatte yangını söndürürken otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-09-12 23:48:48



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