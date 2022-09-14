'Gezmeye gidiyorum' diye evden çıkmıştı, 4 gün sonra cesedi bulundu

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde 4 gün önce 'gezmeye gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Mustafa Öksüz'ün (53) bugün sulama kanalında cansız bedeni bulundu.
İlçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi 2715 Sokak'taki evinden 4 gün önce 'Gezmeye gidiyorum' diyerek bisikletiyle ayrılan 2 çocuk babası Mustafa Öksüz, geri dönmedi. Öksüz'ün ailesi, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Öksüz'ün bugün öğleden sonra Akdeniz ilçesi Yakaköy Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından sulama kanalında cesedi bulundu.
Mustafa Öksüz´ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-09-14 17:30:19
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