Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA) -
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Mehmet Kuru, Haydar Avcı
TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz, Eyüpcan, Artun (Dk.61 Yılmaz), Oğuzhan xx (Dk.73 Fatih), Alperen, Uğur (Dk.46 Abdussamet), Gökhan, Azad, Taha, Volkan, Sefa
ISPARTA 32 SPOR : Furkan, Ömer, Soner, Cem (Dk.46 Samet), Abdullah (Dk.79 Erdem), Fatih, Muhammet Aran, Burhan (Dk.79 Muhammmet Enes), İsmet, Osman (Dk.46 Cemal), Bahattin (Dk.57 Hüseyin)
SARI KART: Cem, Furkan, Cemal,Abdullah (Isparta 32 Spor)
GOLLER : Dk.4 Muhammet (Isparta 32 Spor) Dk.37 Taha (Tarsus İdman Yurdu)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, konuk ettiği Isparta 32 Spor'la ile 1-1 berabere kaldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2022-09-14 21:35:33
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