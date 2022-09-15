Mersin'de terör operasyonu: 10 gözaltı kararı (2)

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9 KİŞİ GÖZALTINDA

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla evlerine şafak vakti baskın düzenlenen 10 şüpheliden 9'u, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital malzemelere el koyulurken, firari 1 şüpheli ise aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin

2022-09-15 14:12:11



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