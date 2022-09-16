Mersin´de terör operasyonu: 2 gözaltı

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, PKK/KCK/YPG terör örgütüne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütüne üye olduğu tespit edilen 2 kadının kentte olduğu bilgisini aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir dönem örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadın, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el koyuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Akdeniz Mustafa ERCAN
2022-09-16 09:33:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.