9'uncu kattan başına kalas düşen işçi öldü

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Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 9'uncu kattan başına kalas düşen inşaat işçisi Emrah Aslan (30), hayatını kaybetti.

Olay, İsmetpaşa Mahallesi Mersin Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, işçi Emrah Aslan'ın başına, iskelenin 9'uncu katından kalas düştü. Aslan, yere yığılırken, ihbarla inşaata sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emrah Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-09-16 11:45:34



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