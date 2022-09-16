Mersin'de, belediye çalışanı 9 PKK/KCK şüphelisi adliyede 

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Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenerek gözaltına alınan, Büyükşehir Belediyesi çalışanı 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilen 10 şüphelinin adreslerini belirleyen polis, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon başlattı. Özel harekat polislerinin desteğiyle dün 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, gözaltı kararı bulunan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden bazılarının birinci dereceden yakınlarının, terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2022-09-16 13:34:35



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