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Boşanma davası açan eşi Dilek'i öldürmek için oğlunun doğum gününe çağırmış

DHA

Boşanma davası açan eşi Dilek'i öldürmek için oğlunun doğum gününe çağırmış


Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN (DHA)MERSİN'de boşanma aşamasındaki eşi Murat Karaman (35) tarafından tabancayla öldürülen Dilek Karaman'ın (34), cinayetin işlendiği eve kocası tarafından, oğlunun doğum günü için çağrıldığı ortaya çıktı. Dilek Karaman'ın avukatı Sahra Düzgün Tucel, müvekkilinin daha önce de tehditler aldığını ancak zarar vermesinden korktuğu için eşinden şikayetçi olmadığını kaydetti. Tucel, "Şüpheli, cinayeti daha önceden planlayarak gerçekleştirmiştir. Henüz anne bakımına muhtaç 4 yaşındaki oğlunu kullanıyor. Arabadan iner inmez direkt ateş ediyor" dedi.
Yenişehir ilçesinde özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, eşi Murat Karaman'dan boşanma davası açıp, ayrı evlerde yaşamaya başladı. Dava sürerken Murat Karaman, 9 Eylül´de Dilek Karaman'ı, oğlunun doğum gününe çağırdı. Dilek Karaman, oğlunu görmek ve almak için Murat Karaman´ın Karacailyas'taki evine gitti. Bu sırada evinden aşağı inen Murat Karaman, yanındaki tabancayı çekip, araçtan inen Dilek Karaman'a 3 el ateş etti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Karaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dilek Karaman'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Murat Karaman ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Dilek Karaman'ın ailesine teslim edilen cenazesi, Silifke ilçesinde toprağa verildi. Cinayetin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Murat Karaman da çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
'ARAÇTAN İNER İNMEZ ATEŞ EDİYOR´
Ailenin avukatı Sahra Düzgün Tucel, son derece üzücü bir durumla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Müvekkilim daha önce de tehditler almış ancak zarar vermesinden korktuğu için eşinden şikayetçi olmamış. Bu birdenbire meydana gelen cinayet değil. Şüpheli cinayeti daha önceden planlayarak gerçekleştirmiştir. Cinayeti gerçekleştirirken de henüz anne bakımına muhtaç 4 yaşındaki oğlunu kullanıyor. Çocuğunu görmeye gittiğinde, araçtan iner inmez direkt ateş ediyor. Şüphelinin en ağır cezayla cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Boşanma davası içerisinde velayet talebimiz mevcut" dedi.
`KARDEŞİM EVE GELMEDEN ÖNCE TABANCASINI HAZIRLAMIŞ´
Murat Karaman´ın kardeşini öldürmeden önce cinayeti planladığını söyleyen Dilek Karaman'ın ağabeyi İsmail Göktaş, şöyle devam etti:
"Kardeşim 12 sene önce evlendi. Evliliği boyunca sorunlar yaşandığını bize aktarıyordu ama her şeyi anlatmıyordu.  Fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalıyordu. Annesinden kalan bir miras meselesi vardı, bu nedenle sürekli para istiyordu. Oğluyla tehdit ediyordu. Ablamı arayıp `Dilek´i öldüreceğim sizden biri karşıma çıkarsa onu da öldürürüm´ demiş. Olay günü kardeşim doğum günü olan oğlunu almak için şahsın evine gidiyor. Kardeşim can güvenliği olmadığı için tek gitmek istemiyor.  Bu yüzden komşusu ile birlikte gidiyor. Kardeşim aşağıda şahsın çocuğu getireceğini düşünürken bir anda kurşunların hedefi oluyor. Kardeşim gelmeden önce zaten tabancasını hazırlamış. Kardeşimi görür görmez hiçbir şey söylemeden direkt 3 el ateş edip öldürmüş. Çok üzgünüz. Ablamızın kanı yerde kalmasın. En ağır cezayı alsın" dedi.
`KARDEŞİM İŞE YALNIZ GİDİP GELEMİYORDU´
Kardeşinin son 2 ayda can güvenliği olmadığı için işe gidiş gelişinde yanında sürekli birilerinin bulunduğunu belirten Karaman'ın diğer ağabeyi  Şaban Göktaş ise, "Kardeşimizi toprağa verdik ama geride evladı kaldı. O bize kardeşimizden emanet. Şu an karşı tarafın yanında kalıyor. Can güvenliğinden şüphe ediyoruz, devlet korumasına alınmasını istiyoruz. Bu sıradan bir kavga ile meydana gelen cinayet değil. Bu planlı, tasarlanarak yapılmış bir cinayet" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN
2022-09-19 12:18:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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