ÇBK Başantrenörü Vatansever: Şampiyonluklar finalde kazanılmıyor

Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA)Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Emre Vatansever, "4 kupanın konuşulması güzel ancak şampiyonluklar finalde kazanılmıyor, her gün ve her an kazanılıyor. Öncelikle, 'Bugün sahada şampiyon olduk mu' sorusunu yanıtlamamız ve her gün üzerine koyarak devam etmemiz lazım. Sonuç daha sonra kendiliğinden gelecektir" dedi. WNBA'de sezonun sona ermesinin ardından Mersin'e gelen ÇBK Başantrenörü Emre Vatansever, takımının başındaki ilk antrenmanına çıktı. Çalışma öncesi tek tek tanıştığı oyuncularla sohbet eden Vatansever, "Potansiyeli yüksek, çok önemli isimlersiniz, sizlere güveniyorum. Sizler de kendinize güvenin ve hata yapmaktan asla korkmayın, basketbol oynamaktan keyif alın. Bu şekilde kısa sürede büyük mesafeler kat edeceğiz" dedi.

Antrenman sonrasında yaptığı açıklamalarda ise Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vatansever, "Kulübümüzün hedeflerini bilerek geldim. Buradaki oyuncu grubu beni çok heyecanlandırdı. Doğru yönlendirme ile sporcularımızın başarılı olacağına gönülden inanıyorum. 4 kupanın konuşulması güzel ancak şampiyonluklar finalde kazanılmıyor, her gün ve her an kazanılıyor. Öncelikle, 'Bugün sahada şampiyon olduk mu?' sorusunu yanıtlamamız ve her gün üzerine koyarak devam etmemiz lazım. Sonuç daha sonra kendiliğinden gelecektir. Yabancıların takıma katılmasıyla ortaya çıkacak gelişim tablosunu zamanla göreceğiz. Kimi nerede ve nasıl kullanacağımızı zaman gösterecek. Takımı gördükçe ve birlikte antrenman yaptıkça gelişeceğiz" diye konuştu.

"GÜZEL GÜNLERE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Mersinli taraftarlara da çağrıda bulunan Vatansever, "Basketbol izleyenlerle güzel. Yıllarca bu ligde antrenörlük yaptım. Pandemiden önce de 10-20 taraftarla maçların oynandığı zamanlar oldu. Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynamak çok önemli. İnşallah geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu yıl da taraftarımızın desteğini arkamıza alarak, güzel günlere birlikte yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-09-19 17:13:12



