Zanetti, Mersin'de akademi açılışına katıldı 



Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA) İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in asbaşkanı Javier Zanetti, hayata geçirdikleri akademi projesinin önemli olduğuna dikkat çekerek, projenin spor dünyası için çok büyük olduğunu söyledi.

İtalya Serie A ekibi Inter'in Türkiye akademisinin tanıtım programı Mersin'de gerçekleştirildi. Inter Akademi Türkiye tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen tanıtım programına Vali Ali Hamza Pehlivan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, Pazarlama Müdürü Barbara Biggi ve Inter Akademi Teknik Direktörü Marco Monti katıldı.

Programda ilk olarak Inter Akademi Türkiye yönetici ortakları Hüseyin Altun, Hüseyin Gökten ve Hüseyin Kılavuz da akademinin yapılanması hakkında bilgi verdi. Ardından Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile Vali Ali Hamza Pehlivan söz aldı. Vali Pehlivan, yaptığı konuşmasında, 180 bin lisanslı sporcunun bulunduğu kentte 62 branşa 457 kulübün faaliyet gösterdiğini söyledi.

İnter Akadami ile gençlerin sporla kazanılmasının çok önemli olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Hakan Çalhanoğlu gibi kardeşlerimiz çıkıyor, çıkmaya da devam ediyor. Bu da şu açıdan önemli; keşfedilmeyen yetenek yok gibidir. Eğer birisinde bir yetenek var ve o keşfedilmemişse bu hiç yok anlamına gelir çünkü o yetenekten ne kendisi ne de toplumlar faydalanır. O yüzden hangi alanda olursa olsun, yeteneklerin ortaya çıkarılması önemlidir. İnter Akademi'nin Türkiye genelinde de 10 ilimizde şubeleri olmakla birlikte toplamda 2 bin civarında, 1500'ü Mersin'de. Dolayısıyla Inter kulübünün de odak noktasını teşkil ediyor ilimiz" dedi.

Inter Asbaşkanı Javier Zanetti daha sonra söz alarak Türkiye'de hayata geçirdikleri Inter Akademi'nin önemine dikkati çekti. Zanetti, İnter Akademi ile yetenekleri keşfetmek için büyük bir çaba verdiklerini kaydederek, "Inter'in bu projesi çok büyük. Bütün duygularımızı bu projede yansıtmak bizim için çok önemli. Bu nedenle bu projeyi gerçekleştiren ortaklarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu proje eminim ki hem benim hem de sizin için çok önemlidir. İnter Akademi ile topraklarımıza güzel projelerle dönmek için sabırsızlanıyorum. Gördüğüm kadarı ile de bu heyecanımızı Türkiye'de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bunu Mersin'de gördüm. Çünkü bu proje spor dünyası için büyük ve önemli bir projedir" diye konuştu

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ve Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Zanetti'ye çeşitli hediyeler verdi.

Öte yandan, Inter Asbaşkanı Javier Zanetti, kentteki programları kapsamında, İnter Akademi'de eğitim alan geleğin futbolcuları ile de bir araya gelecek. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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2022-09-20 09:40:39



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