Akşener: Tek adam sisteminin konuşulduğu son seçimdir



Mustafa ERCANSoner AYDIN/ MERSİN, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti demek seçmene saygı demektir. Parlamenter sisteme geçişin konuşulduğu, tek adam sisteminin ortadan kaldırılacağına dair sözlerin verildiği ve milletin dertleri üzerinden üretilmiş çözümler üzerinden rekabet edildiği bir seçimdir. Tek adam sisteminin, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin karşısında güçlendirilmiş parlamenter sistemin konuşulduğu son seçimdir'' dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, havayoluyla Adana'ya, buradan da karayoluyla Mersin'e geçti. Mersin'de partililer tarafından karşılanan Akşener, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Milletvekilleri ve partililerin eşlik ettiği Akşener'i il binası önünde çok sayıda kişi karşıladı.

'İNŞALLAH BU SEÇİMİ İRADE KAZANACAK'

Burada partililerle bir araya gelen Akşener yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"İYİ Parti'nin tüm mensupları bu milleti başının üstünde taşır. Bu milletin tercihlerine saygı duyar. Kadınıyla, erkeğiyle saygı duyar. İYİ Parti demek; akıl demektir, strateji demektir. İYİ Parti demek çözüm demektir. İYİ Parti demek, temiz bir dil, saygı demektir. İYİ Parti demek seçmene saygı demektir. Parlamenter sisteme geçişin konuşulduğu, tek adam sisteminin ortadan kaldırılacağına dair sözlerin verildiği ve milletin dertleri üzerinden üretilmiş çözümler üzerinden rekabet edildiği bir seçimdir. Tek adam sisteminin, partili cumhurbaşkanlığı sisteminin karşısında güçlendirilmiş parlamenter sistemin konuşulduğu son seçimdir. Bugünkü ucube sistemin müsebbibi biz değiliz. 2017'de hayır oyu çıksın diye çalıştık. Her türlü eziyete rağmen direndik. Daha sonra İYİ Parti'mizi kurduk. Kapatın gözlerinizi İYİ Parti olmasaydı bugün bu ülkede ne koşuluyor olacaktı? Bugün yarına yönelik 'Cumhurbaşkanınız kim olacak' sözü söylenecek miydi? İşte İYİ Parti kuruldu, bir şey değişti, bu ülkede her şey değişti. Dolayısıyla inşallah bu seçimde İYİ Parti'nin varlığı bu ucube sistemi ortadan kaldıracak. Neyle kaldıracak milletimizin oylarıyla, neyle kaldıracak demokrasiyle, neyle kaldıracak sandıkta kaldıracak. İnşallah bu seçimi bu irade kazanacak."

Akşener buradan, Mersin'i Kalkındırma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen 'Ben Kadınım Umudun Adıyım' programına katılmak için Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ne geçti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN

2022-09-24 21:38:35



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